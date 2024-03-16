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Медведев: поджигателей избирательных участков можно судить за госизмену

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что поджигателей избирательных участков можно судить за госизмену или по другим строгим статьям УК России.
Медведев: поджигателей избирательных участков можно судить за госизмену
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, тех, кто портит бюллетени или даже пытается поджечь избирательные урны, нельзя воспринимать иначе как предателей.

«Они — предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК России — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны», — отметил Медведев.

Он также добавил, что если действия злоумышленников образуют составы иных преступлений, предусмотренных гл. 29 УК России (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства), — то и по другим статьям уголовного закона.

Зампред Совбеза подчеркнул, что такого рода саботаж — это «прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города». 

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.

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