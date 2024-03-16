Медведев: поджигателей избирательных участков можно судить за госизмену

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что поджигателей избирательных участков можно судить за госизмену или по другим строгим статьям УК России.

Как он написал в своём Telegram, тех, кто портит бюллетени или даже пытается поджечь избирательные урны, нельзя воспринимать иначе как предателей.

«Они — предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК России — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны», — отметил Медведев.

Он также добавил, что если действия злоумышленников образуют составы иных преступлений, предусмотренных гл. 29 УК России (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства), — то и по другим статьям уголовного закона.

Зампред Совбеза подчеркнул, что такого рода саботаж — это «прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города».

Ранее глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что поджоги и аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.