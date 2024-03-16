В Москве 17 марта пройдёт второй розыгрыш программы «Миллион призов»

В Москве 17 марта состоится второй розыгрыш призов в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов».

«Стать его участниками смогут те москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, среди участников разыграют одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также потратить на умные колонки.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов».