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Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»

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Первый из трёх розыгрышей акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» завершился в Москве.

Участниками розыгрыша стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта. Победителями стали 1 637 272 человека.

Как сообщает сайт мэра Москвы, среди участников разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки.

Ранее сообщалось, что баллы «Миллион призов» можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи.

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