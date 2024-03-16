Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»

Первый из трёх розыгрышей акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» завершился в Москве.

Участниками розыгрыша стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта. Победителями стали 1 637 272 человека.

Как сообщает сайт мэра Москвы, среди участников разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнёров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки.

Ранее сообщалось, что баллы «Миллион призов» можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи.