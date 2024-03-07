Баллы «Миллион призов» можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Партнёрами программы стали почти 250 столичных компаний. С помощью баллов горожане также могут оплатить счёт в ресторанах, кафе, кондитерских.
Есть возможность использовать баллы для пополнения «Тройки» и получения доступа к электронной библиотеке. Кроме того, можно будет направить их на благотворительность.
Розыгрыши состоятся с 16 по 18 марта.
Ранее сообщалось, что систему ДЭГ Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента России.