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Баллы «Миллион призов» можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи

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Жители Москвы, выбравшие электронный формат голосования онлайн или с помощью терминала на избирательном участке, могут принять участие в акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призовые баллы дадут возможность оплатить часть покупки в магазинах-партнёрах, купить билет в зоопарк и музеи, оплатить цифровые сервисы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Партнёрами программы стали почти 250 столичных компаний. С помощью баллов горожане также могут оплатить счёт в ресторанах, кафе, кондитерских.

Есть возможность использовать баллы для пополнения «Тройки» и получения доступа к электронной библиотеке. Кроме того, можно будет направить их на благотворительность.

Розыгрыши состоятся с 16 по 18 марта.

Ранее сообщалось, что систему ДЭГ Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента России.

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