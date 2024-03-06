Систему ДЭГ Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента России

Разработчики системы столичного онлайн-голосования рассказали, как она будет реагировать на большие нагрузки, которые ожидаются на выборах президента России.

«В этом году систему онлайн-голосования ждёт настоящий вызов. Ведь такое масштабное электронное голосование, как выборы президента России, ещё не проводилось. Мы ожидаем, что мартовские выборы будут очень популярны среди голосующих, и поэтому предусмотрели в системе онлайн-голосования особый алгоритм», — заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

По его словам, при высоких нагрузках система перейдёт в режим электронной очереди, что позволит обеспечить стабильную работу.

«Такие нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после старта голосования, когда люди читают новости о начале выборов, получают рассылки и смс — и сразу же идут голосовать онлайн», — сказал он.

Как отметил Костырко, при переходе системы в такой режим пользователи увидят на экране специальную страницу.

«Прошу обратить внимание, что появление такой страницы означает только одно: пользователю нужно подождать или вернуться к голосованию позднее. Это абсолютно нормальное запланированное поведение системы, не сбой и не остановка электронного голосования», — уточнил он.

Костырко добавил, что электронная очередь не влияет на ход голосования.

Ранее в пресс-службе Общественной палаты России заявили, что Центр наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) будет работать в течение трёх дней президентских выборов.