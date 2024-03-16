Кабмин утвердил проведение в 2024 году Международного военно-морского салона

Правительство утвердило проведение в 2024 году Международного военно-морского салона.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории России в 2024 году... дополнить позицией следующего содержания: «Международный военно-морской салон «Флот-2024», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота.