Кабмин утвердил проведение в 2024 году Международного военно-морского салона
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории России в 2024 году... дополнить позицией следующего содержания: «Международный военно-морской салон «Флот-2024», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота.