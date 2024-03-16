RT в Telegram
Подпишись

Кабмин утвердил проведение в 2024 году Международного военно-морского салона

Короткая ссылка
Правительство утвердило проведение в 2024 году Международного военно-морского салона.
Кабмин утвердил проведение в 2024 году Международного военно-морского салона
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории России в 2024 году... дополнить позицией следующего содержания: «Международный военно-морской салон «Флот-2024», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить