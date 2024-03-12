В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Военнослужащие проведут тренировки, посвящённые разминированию местности и объектов, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке.
Кроме того, инженеры отработают нормативы по маскировке военных объектов.
Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота во время учений в Аравийском море отразил нападение истребительной авиации условного противника.