В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота

В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтийского флота. К учениям привлекли 400 военнослужащих и более 80 единиц военной и специальной техники.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Военнослужащие проведут тренировки, посвящённые разминированию местности и объектов, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке.

Кроме того, инженеры отработают нормативы по маскировке военных объектов.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота во время учений в Аравийском море отразил нападение истребительной авиации условного противника.