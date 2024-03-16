ТАСС: две фуры и микроавтобус попали в аварию под Омском, погибли пять человек
- РИА Новости
Авария произошла на 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района, пишет агентство.
«Произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, из них один ребёнок, и ещё три человека пострадали», — говорится в сообщении.
15 марта смертельное ДТП произошло в Башкирии, там столкнулись легковой автомобиль и трактор. В результате аварии погибли четыре человека.