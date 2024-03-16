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ЕР сообщила о масштабных кибератаках на все электронные сервисы партии

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Электронные сервисы «Единой России» 16 марта подверглись широкомасштабным DDoS-атакам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале партии.
ЕР сообщила о масштабных кибератаках на все электронные сервисы партии
  • Gettyimages.ru
  • © CentralITAlliance

В сообщении указывается, что кибератаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.

«Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов «Единой России»», — отметили в ЕР.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке на систему видеонаблюдения в Тюменской области.

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