ЕР сообщила о масштабных кибератаках на все электронные сервисы партии

Электронные сервисы «Единой России» 16 марта подверглись широкомасштабным DDoS-атакам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале партии.

В сообщении указывается, что кибератаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.

«Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов «Единой России»», — отметили в ЕР.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке на систему видеонаблюдения в Тюменской области.