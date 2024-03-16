ЕР сообщила о масштабных кибератаках на все электронные сервисы партии
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В сообщении указывается, что кибератаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.
«Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов «Единой России»», — отметили в ЕР.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о сильнейшей кибератаке на систему видеонаблюдения в Тюменской области.