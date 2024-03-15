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Памфилова заявила о сильнейшей кибератаке в Тюменской области 

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в Тюменской области произошла сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения.
Памфилова заявила о сильнейшей кибератаке в Тюменской области 
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом она сказала на международной конференции в информационном центре ЦИК.

«Вот сегодня была утром сильнейшая кибератака совершена на нашу систему видеонаблюдения в Тюменской области», — заявила Памфилова.

По её словам, атака была внешней и профессионально спланированной. 

Глава ЦИК предположила, что «это уже уровень спецслужб, а не каких-то киберхакеров-анархистов».

«Боюсь сглазить, но мы справляемся», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России готово противостоять большому количеству кибератак на избирательную систему в период выборов главы государства.

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