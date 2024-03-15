Памфилова заявила о сильнейшей кибератаке в Тюменской области
- РИА Новости
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Об этом она сказала на международной конференции в информационном центре ЦИК.
«Вот сегодня была утром сильнейшая кибератака совершена на нашу систему видеонаблюдения в Тюменской области», — заявила Памфилова.
По её словам, атака была внешней и профессионально спланированной.
Глава ЦИК предположила, что «это уже уровень спецслужб, а не каких-то киберхакеров-анархистов».
«Боюсь сглазить, но мы справляемся», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России готово противостоять большому количеству кибератак на избирательную систему в период выборов главы государства.