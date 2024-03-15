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Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к колонии

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Хорошёвский суд Москвы признал виновным Алексея Змановского в убийстве cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Н.Ф. Гамалeи Андрeя Бoтикова и приговорил его к 14 годам исправительной колонии особого режима.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК России (кража)», — отмечается в заявлении.

Убийце также назначили штраф в размере 80 тыс. рублей.

По данным следствия, весной 2023 года Змановский в ходе ссоры задушил ремнём 47-летнего Ботикова и скрылся. Вскоре преступник был задержан.

Об убийстве участника разработки вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова стало известно 3 марта 2023 года.

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