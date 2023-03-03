ТАСС: СК возбудил дело по факту убийства в Москве одного из разработчиков «Спутника V»

В пресс-службе ГСУ СК по Москве заявили, что по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы было возбуждено уголовное дело.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении столичного СК.

По данным следствия, 2 марта в квартире на улице Рогова 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия. Позднее он был задержан и в ходе допроса признал вину.

При этом ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что убитым оказался Андрей Ботиков — старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который занимался созданием вакцины «Спутник V».

Ранее в СК сообщали, что в Москве по подозрению в убийстве пожилой пары задержали их сына.