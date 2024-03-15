Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве успешно отбили

Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов сообщил об отражении всех атак на систему онлайн-голосования в Москве.

«Были отмечены DDoS-атаки. Они предпринимались на систему дистанционного электронного голосования... В Москве все DDoS-атаки... все были отбиты, поскольку система готова, система протестирована», — цитирует его РИА Новости.



Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что порядка 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал ДЭГ.

Она также проинформировала о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.