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Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве успешно отбили

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Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Александр Асафов сообщил об отражении всех атак на систему онлайн-голосования в Москве.
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве успешно отбили
  • Gettyimages.ru

«Были отмечены DDoS-атаки. Они предпринимались на систему дистанционного электронного голосования... В Москве все DDoS-атаки... все были отбиты, поскольку система готова, система протестирована», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что порядка 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал ДЭГ.

Она также проинформировала о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

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