Специалист Павлов рассказал о способах вернуть деньги за некачественный товар
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«На самом деле, право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное — это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель вправе предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в таком случае покупателю придётся самостоятельно доказать, что товар куплен с дефектом.
«Если же у товара есть гарантийный срок, то потребитель вправе предъявлять претензии по качеству в течение этого гарантийного срока. Доказывать ему ничего не надо, обязанность проверки качества лежит на продавце, сервисном центре или производителе», — пояснил эксперт.
Как отметил Павлов, отсутствие чека не лишает потребителя права на предъявление претензий, но потребуется предоставить другие доказательства факта покупки.
«Это может быть гарантийный талон, выписка по карте, информация с сайта, электронный чек», — уточнил он.
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