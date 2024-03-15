Специалист Павлов рассказал о способах вернуть деньги за некачественный товар

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, как вернуть деньги за некачественный товар.

«На самом деле, право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное — это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель вправе предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в таком случае покупателю придётся самостоятельно доказать, что товар куплен с дефектом.

«Если же у товара есть гарантийный срок, то потребитель вправе предъявлять претензии по качеству в течение этого гарантийного срока. Доказывать ему ничего не надо, обязанность проверки качества лежит на продавце, сервисном центре или производителе», — пояснил эксперт.

Как отметил Павлов, отсутствие чека не лишает потребителя права на предъявление претензий, но потребуется предоставить другие доказательства факта покупки.

«Это может быть гарантийный талон, выписка по карте, информация с сайта, электронный чек», — уточнил он.

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