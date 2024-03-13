Адвокат Аржанникова: покупатель вправе вернуть товар без чека

Адвокат Анна Аржанникова рассказала, как вернуть товар без чека.

«Статьёй №18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Аржанникова, даже если чека нет, покупатель вправе ссылаться на другие доказательства покупки, в том числе на показания свидетелей.

Если оплата была произведена с помощью карты, то можно подтвердить факт оплаты выпиской с банковского счёта, а также попросить суд сделать запрос в ОФД и ФНС, где регистрируются все чеки, оформленные онлайн-кассами.

Ранее директор департамента анализа защищённости и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин дал рекомендации о безопасном использовании QR-кодов, чтобы не стать жертвой квишинга.