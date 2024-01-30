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Специалист Волошин дал советы о безопасном использовании QR-кодов

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Директор департамента анализа защищённости и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин дал рекомендации о безопасном использовании QR-кодов, чтобы не стать жертвой квишинга.
Специалист Волошин дал советы о безопасном использовании QR-кодов
  • Gettyimages.ru

«По сути, отсканировать QR-код — это всё равно что перейти по ссылке, и правила безопасности здесь примерно такие же», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, переходить можно только по QR-кодам из доверенных источников. Злоумышленники любят маскировать свои ресурсы под сообщения от регуляторов, государственных служб или объявления о выгодных скидках и распродажах.

«И, конечно, если после перехода по QR-коду пользователя настойчиво просят указать свои данные, это тоже повод насторожиться. Вводить информацию можно только на тех ресурсах, в легитимности которых вы уверены», — заключил Волошин.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме хищений через систему быстрых платежей.

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