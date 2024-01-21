В МВД предупредили о новой схеме хищений через систему быстрых платежей

Аферисты используют новую мошенническую схему, реализуемую через систему быстрых платежей (СБП).

Об этом в Telegram заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение», — написала она.

После этого, по словам Волк, покупателю поступает звонок или сообщение от якобы сотрудника этого магазина. Он говорит, что такой товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но лишь при условии оплаты через СБП по QR-коду.

Далее, если покупатель соглашается, мошенник присылает ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду.

Когда покупатель подтверждает платёж, деньги отправляются на счёт злоумышленника.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.