В МВД предупредили о новой схеме хищений через систему быстрых платежей
- РИА Новости
Об этом в Telegram заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение», — написала она.
После этого, по словам Волк, покупателю поступает звонок или сообщение от якобы сотрудника этого магазина. Он говорит, что такой товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но лишь при условии оплаты через СБП по QR-коду.
Далее, если покупатель соглашается, мошенник присылает ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду.
Когда покупатель подтверждает платёж, деньги отправляются на счёт злоумышленника.
Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса. По его словам, можно задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.