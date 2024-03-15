СК возбудил дело против мужчины за нарушение на избирательном участке в Лыткарине
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Об этом информирует ГСУ СК по Подмосковью.
«Следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины», — заявили в Следственном комитете.
Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии.
«По данным следствия, 15 марта 2024 года днём подозреваемый, находясь на одном из избирательных участков в городе Лыткарине, вылил красящее вещество в урну для бюллетеней», — отметили в СК.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее управление СК России по Воронежской области заявило о возбуждении уголовных дел в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебске Воронежской области плеснули зелёнку в урны для голосования.