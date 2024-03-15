Доцент Щербаченко дал советы по хранению сбережений в юанях

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Пётр Щербаченко рассказал, стоит ли хранить сбережения в юанях.

«На мой взгляд, стоит разделить свои средства на три части, одну держать на депозите в рублях — для текущих трат. Вторую — в дружественной валюте как способ диверсификации и для возможных поездок в отпуск. А третью — в инвестициях, открыв брокерский счёт или ИИС», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, в последнее время отмечается рост курса китайской валюты, поэтому хранить сбережения в юанях может оказаться выгодным вложением.

«Главное — не потерять много денег на комиссиях при обмене одной валюты на другую», — добавил Щербаченко.

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