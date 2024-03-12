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Аналитик Антонов рассказал о причинах ослабления турецкой лиры

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о возможных причинах ослабления турецкой лиры.

«К причинам относятся: первое — высокая инфляция в стране, достигшая 67,07% в годовом выражении в феврале 2024 года. Несмотря на многократное повышение учётной ставки Центробанком Турции до рекордных 45% годовых, сдержать рост цен пока не удаётся», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ещё одна причина — истощение валютных резервов Турции.

Как отметил Антонов, к другим факторам можно отнести геополитическую ситуацию, высокий внутренний спрос, устойчивый рост цен в сфере услуг.

«Допускаю возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ Турции с целью охлаждения экономики и сдерживания инфляции, но вряд ли оно остановит рост пары USD/TRY», — добавил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал динамику курса турецкой лиры.

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