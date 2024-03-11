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Экономист Зельцер прокомментировал снижение курса турецкой лиры

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Кандидат экономических наук эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал динамику курса турецкой лиры.

«Турецкая лира продолжает планомерное ослабление на фоне очень высокой инфляции — 67% в феврале, и это пики показателя с ноября 2022 года, постоянно отрицательного торгового баланса (экспорт меньше импорта), грядущих в марте выборов и связанных с ними повышенных трат бюджета», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ЦБ Турции борется с инфляцией и девальвацией повышением ключевой ставки, но пока это не сильно помогает.

«И лишь во второй половине года ожидается эффект от жёсткой политики ЦБ. Тем самым девальвационные ожидания по лире всё ещё повышенные, и до конца весны могут быть новые ценовые максимумы доллара и минимумы нацвалюты Турции», — добавил Зельцер.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о возможной динамике курса доллара до 15 марта.

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