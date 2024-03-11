Специалист Тимошенко спрогнозировал динамику курса доллара до 15 марта

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о возможной динамике курса доллара до 15 марта.

«В фокусе внимания — пятничный отчёт по уровню занятости в США, а также результаты заседания ЕЦБ. Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл в своём свежем выступлении подтвердил пиковые позиции ставки и планы на её снижение в 2024 году», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, индекс деловой активности в сфере услуг США оказался ниже, чем прогнозировалось.

На текущей неделе, по оценке Тимошенко, американская валюта может стоить в районе 90—92 рублей за $1.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.