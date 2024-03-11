RT в Telegram
Подпишись

Специалист Тимошенко спрогнозировал динамику курса доллара до 15 марта

Короткая ссылка
Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о возможной динамике курса доллара до 15 марта.

«В фокусе внимания — пятничный отчёт по уровню занятости в США, а также результаты заседания ЕЦБ. Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл в своём свежем выступлении подтвердил пиковые позиции ставки и планы на её снижение в 2024 году», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, индекс деловой активности в сфере услуг США оказался ниже, чем прогнозировалось.

На текущей неделе, по оценке Тимошенко, американская валюта может стоить в районе 90—92 рублей за $1.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить