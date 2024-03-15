Классная руководительница рассказала о школьнике, закрывшем сестру при обстреле

Школьник, закрывший собой девятимесячную сестру во время обстрела Белгородской области, всегда выручает своих одноклассников.

Об этом рассказала RT его классная руководительница. Она не удивилась, когда узнала, что мальчик спас свою девятимесячную сестру.

Девятилетний Женя растёт в многодетной семье: у его мамы и отчима четверо детей. Он старший.

Директор школы, где учится третьеклассник, отметила в разговоре с RT, что Женя — очень дружелюбный и открытый мальчик, у него хорошие оценки, много друзей.

Школьника и его сестру уже выписали из больницы, сообщил глава регионального Минздрава.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика.