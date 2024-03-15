RT в Telegram
Подпишись

Классная руководительница рассказала о школьнике, закрывшем сестру при обстреле

Короткая ссылка
Школьник, закрывший собой девятимесячную сестру во время обстрела Белгородской области, всегда выручает своих одноклассников.
Классная руководительница рассказала о школьнике, закрывшем сестру при обстреле
  • РИА Новости

Об этом рассказала RT его классная руководительница. Она не удивилась, когда узнала, что мальчик спас свою девятимесячную сестру.

Девятилетний Женя растёт в многодетной семье: у его мамы и отчима четверо детей. Он старший.

Директор школы, где учится третьеклассник, отметила в разговоре с RT, что Женя — очень дружелюбный и открытый мальчик, у него хорошие оценки, много друзей.

Школьника и его сестру уже выписали из больницы, сообщил глава регионального Минздрава.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить