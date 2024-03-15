Классная руководительница рассказала о школьнике, закрывшем сестру при обстреле
- РИА Новости
Об этом рассказала RT его классная руководительница. Она не удивилась, когда узнала, что мальчик спас свою девятимесячную сестру.
Девятилетний Женя растёт в многодетной семье: у его мамы и отчима четверо детей. Он старший.
Директор школы, где учится третьеклассник, отметила в разговоре с RT, что Женя — очень дружелюбный и открытый мальчик, у него хорошие оценки, много друзей.
Школьника и его сестру уже выписали из больницы, сообщил глава регионального Минздрава.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика.