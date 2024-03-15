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В кадровый резерв «Московского градостроителя» подали заявки 1500 специалистов

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что на форуме «Молодой специалист — строитель будущего» на стенде ведомства участникам предлагались варианты практик и стажировок.
В кадровый резерв «Московского градостроителя» подали заявки 1500 специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Avalon_Studio

Об этом сообщает НСН.

«В результате выдано 180 сертификатов на практику и 90 на стажировку. Ещё порядка 1,5 тыс. участников форума подали заявки через электронный сервис «Московский градостроитель» для включения в кадровый резерв», — сказал Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что форум «Молодой специалист — строитель будущего», состоявшийся 13—14 марта в Москве, посетили более 8 тыс. человек. Он объединил студентов, школьников, застройщиков-работодателей, преподавателей.

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