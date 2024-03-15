Форум «Молодой специалист — строитель будущего» посетили более 8000 человек

Форум «Молодой специалист — строитель будущего», состоявшийся 13—14 марта в Москве, посетили более 8000 человек. Он объединил студентов, школьников, застройщиков-работодателей, преподавателей.

«За два дня форума прошло 139 мероприятия разной направленности, которые посетили более восьми тысяч человек, среди них 6,5 тыс. студентов, учащихся колледжей и школ, а также 600 преподавателей и родителей», — заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, в ярмарке вакансий приняли участие 35 компаний — работодателей. Также состоялись дни открытых дверей от 16 профильных вузов и ссузов. Выдано 686 сертификатов о прохождении стажировок, карьерных консультаций и наставничества.

Со своей стороны, замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко сказал, что у современной молодёжи широкий кругозор и глубокие знания каждого направления в строительной отрасли.

«В рамках проведения форума «Молодой специалист — строитель будущего» в Москве они продемонстрировали, что хорошо знают теорию, разбираются в инновациях и нормативно-техническом регулировании. В будущем это должно способствовать существенному прорыву в вопросах цифровизации строительных процессов», — отметил он.

Программа включала образовательные и культурно-развлекательные мероприятия. Также был представлен документальный фильм «Мы строим будущее», на премьере которого присутствовал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.