В Оренбургской области ветерана войны Василия Яковлева поздравили с 99-летием

Мэр Бузулука (Оренбургская область) Владимир Песков поздравил участника Великой Отечественной войны Василия Яковлева с 99-м днём рождения.

Об этом сообщает RIA56.

«Бодрый, жизнерадостный и всегда с позитивным настроением… У таких людей всегда есть чему поучиться. Он настоящий пример мужества, оптимизма и жизнелюбия», — отозвался Песков о встрече с фронтовиком.

Яковлев попал на войну в юном возрасте. После её окончания более 40 лет проработал на железной дороге в Бузулуке.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Валентину Рабинович, которой исполнилось 102 года.