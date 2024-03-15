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В КЧР пресекли попытку женщины испортить бюллетени в урне для голосования

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Попытку испортить бюллетени в урне для голосования пресекли в Карачаево-Черкесской Республике. Намеревавшуюся совершить это деяние женщину задержали.
В КЧР пресекли попытку женщины испортить бюллетени в урне для голосования
  • globallookpress.com

Как сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии республики Лариса Абазалиева, инцидент произошёл на УИК №157 в Малокарачаевском районе.

«Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Голосование не прекращалось», — отметила она, добавив, что урну опечатали, а находящиеся в ней бюллетени будут учтены при подсчёте голосов.

Ранее сообщалось об уголовном деле, которое возбудили в отношении жительницы Москвы из-за вылитой в урну для бюллетеней краски.

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