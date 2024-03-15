Мэрия Белгорода опровергла сообщения о закрытых избирательных участках
- РИА Новости
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Об этом власти написали в Telegram.
«Если вам поступают звонки якобы из избирательной комиссии и говорят, что участки не работают, — это мошенничество и фейк», — говорится в сообщении.
В мэрии подчеркнули, что все участки на территории Белгородской области работают.
Власти также призвали жителей доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что в Москве более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России с помощью электронных и бумажных бюллетеней.