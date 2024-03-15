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Мэрия Белгорода опровергла сообщения о закрытых избирательных участках

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В мэрии Белгорода сообщили, что информация о якобы закрытых избирательных участках в городе не соответствует действительности.
Мэрия Белгорода опровергла сообщения о закрытых избирательных участках
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

Об этом власти написали в Telegram.

«Если вам поступают звонки якобы из избирательной комиссии и говорят, что участки не работают, — это мошенничество и фейк», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что все участки на территории Белгородской области работают.

Власти также призвали жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в Москве более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России с помощью электронных и бумажных бюллетеней.

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