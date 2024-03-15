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В Москве более 1,5 млн человек проголосовали на выборах президента России

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В Москве более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России с помощью электронных и бумажных бюллетеней.
В Москве более 1,5 млн человек проголосовали на выборах президента России
  • © AP Photo

Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По её словам, на 12:00 выборы президента России в Москве проходят штатно и без нарушений.

«Всего выдано 1 536 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 323 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 212 665 избирателей», — цитирует Кириллову ТАСС.

Ранее в ЦИК заявили, что явка на выборы президента России на 12:00 мск 15 марта составляет 5,47%.

Также более 1,5 млн россиян воспользовались системой ДЭГ на выборах президента.

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