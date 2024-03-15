Глава ЦИК Памфилова: 80% жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно
Об этом она сказала на международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты».
Памфилова напомнила, что в Москве уже давно начали осуществлять подобного вида дистанционные голосования.
По её словам, 80% избирателей в столице предпочитают голосовать дистанционно, «поэтому на участки всего приходит 20%».
Также она отметила, что несмотря на участие в дистанционном электронном голосовании ещё 28 регионов, Москва прошла «вперёд».
Ранее сообщалось, что в Москве более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России с помощью электронных и бумажных бюллетеней.