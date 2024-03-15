Глава ЦИК Памфилова: 80% жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что 80% жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно.

Об этом она сказала на международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты».

Памфилова напомнила, что в Москве уже давно начали осуществлять подобного вида дистанционные голосования.

По её словам, 80% избирателей в столице предпочитают голосовать дистанционно, «поэтому на участки всего приходит 20%».

Также она отметила, что несмотря на участие в дистанционном электронном голосовании ещё 28 регионов, Москва прошла «вперёд».

Ранее сообщалось, что в Москве более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России с помощью электронных и бумажных бюллетеней.