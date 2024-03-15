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В Подмосковье рассказали о работе по устройству детей-сирот в семьи

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала о работе по устройству детей-сирот в семьи.
В Подмосковье рассказали о работе по устройству детей-сирот в семьи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Ежегодно в регионе обретают родителей около двух тысяч детей, которые по жизненным обстоятельствам остались одни», — заявила Болатаева.

Также она отметила, что в настоящее время в Подмосковье работает более 70 школ приёмных родителей, а сама Московская область с 2019 года является регионом-лидером по устройству детей-сирот в семьи.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о деятельности сотрудников органов опеки региона.

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