В Подмосковье рассказали о работе по устройству детей-сирот в семьи

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала о работе по устройству детей-сирот в семьи.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Ежегодно в регионе обретают родителей около двух тысяч детей, которые по жизненным обстоятельствам остались одни», — заявила Болатаева.

Также она отметила, что в настоящее время в Подмосковье работает более 70 школ приёмных родителей, а сама Московская область с 2019 года является регионом-лидером по устройству детей-сирот в семьи.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о деятельности сотрудников органов опеки региона.