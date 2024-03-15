Качество дорог в Курганской области улучшилось за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Нормативное состояние региональной дорожной сети повысилось до 46,2%», — сказал Цуканов на заседании комитета областной думы по экономической политике.
Он также отметил, что в 2023 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 289 км дорог и шесть мостов.
Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о выделении 1 млрд рублей на ремонт девяти автомобильных дорог общей площадью 203,9 тыс. кв. м.