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Качество дорог в Курганской области улучшилось за пять лет

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В Курганской области качество дорог за последние пять лет улучшилось на 15%, заявил первый замдиректора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Цуканов.
Качество дорог в Курганской области улучшилось за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Нормативное состояние региональной дорожной сети повысилось до 46,2%», — сказал Цуканов на заседании комитета областной думы по экономической политике.

Он также отметил, что в 2023 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 289 км дорог и шесть мостов.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о выделении 1 млрд рублей на ремонт девяти автомобильных дорог общей площадью 203,9 тыс. кв. м.

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