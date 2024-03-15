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Студент рассказал RT, как спас провалившуюся под лёд девочку в Волгограде

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Студент Анвар Габибулаев рассказал RT, как спас провалившуюся под лёд девочку в Волгограде.

По словам собеседника RT, он пришёл домой после колледжа, случайно посмотрел в окно и увидел тонущего человека. Вокруг стояли подростки, но не решались помочь.

За пару минут он вышел и вытянул девочку. Лёд сильно просел, студент стоял по щиколотку в воде.

«Спасённая девочка плакала сильно, сказала большое спасибо и приобняла. Ей лет 14—16», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских из Тамбова, которые спасли двух провалившихся под лёд восьмилетних мальчиков.

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