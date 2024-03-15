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В Крыму проходят мероприятия, посвящённые 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

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В Крыму проходят торжественные мероприятия, посвящённые 10-й годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.
В Крыму проходят мероприятия, посвящённые 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.

«Совместно с руководителями органов власти Республики Крым и силовых ведомств, духовными лидерами Крыма и высокими гостями возложил цветы к памятнику «Народному ополчению всех времён» в Симферополе», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Крым неотъемлемой частью России.

Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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