В Крыму проходят мероприятия, посвящённые 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Крыму проходят торжественные мероприятия, посвящённые 10-й годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.

«Совместно с руководителями органов власти Республики Крым и силовых ведомств, духовными лидерами Крыма и высокими гостями возложил цветы к памятнику «Народному ополчению всех времён» в Симферополе», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Крым неотъемлемой частью России.

Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.