В Крыму проходят мероприятия, посвящённые 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.
«Совместно с руководителями органов власти Республики Крым и силовых ведомств, духовными лидерами Крыма и высокими гостями возложил цветы к памятнику «Народному ополчению всех времён» в Симферополе», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Крым неотъемлемой частью России.
Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.