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Директор СВР Нарышкин проголосовал на выборах президента России

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Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента России.
Директор СВР Нарышкин проголосовал на выборах президента России
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом информирует РИА Новости.

«Мне уже удалось проголосовать», — сказал Нарышкин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовали на выборах президента России.

 

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