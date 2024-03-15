Директор СВР Нарышкин проголосовал на выборах президента России
Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента России.
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом информирует РИА Новости.
«Мне уже удалось проголосовать», — сказал Нарышкин.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовали на выборах президента России.
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