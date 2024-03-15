Директор СВР Нарышкин проголосовал на выборах президента России

Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что проголосовал на выборах президента России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мне уже удалось проголосовать», — сказал Нарышкин.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовали на выборах президента России.