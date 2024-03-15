Лавров и Володин проголосовали на выборах президента России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовали на выборах президента России.

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Лавров проголосовал на участке № 73, расположенном в школе 1520, а Володин — на избирательном участке № 75 Пресненского района столицы. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России.