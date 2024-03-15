Задержанный в Москве агент работал на запрещённый «Легион «Свобода России»

Украинский агент, которого задержали в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности, признался, что работал на «Легион «Свобода России»*.

Видео задержания мужчины опубликовала ФСБ России.

«Свобода России», — сказал задержанный, отвечая на соответствующий вопрос сотрудника ФСБ.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.