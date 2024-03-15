Задержанный в Москве агент работал на запрещённый «Легион «Свобода России»
- РИА Новости
Видео задержания мужчины опубликовала ФСБ России.
«Свобода России», — сказал задержанный, отвечая на соответствующий вопрос сотрудника ФСБ.
Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.