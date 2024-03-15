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Психолог Глушнёва дала советы по организации детского отдыха на каникулах

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Психолог Анна Глушнёва рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

В разговоре с телеканалом «360» специалист посоветовала рассмотреть вариант детского лагеря, где ведут практические и творческие занятия — к примеру, по актёрскому мастерству или блогингу.

Также принесёт пользу участие в спортивных или оздоровительных мероприятиях, отметила психолог.

Кроме того, по мнению Глушнёвой, детям для общего развития полезно посещать выставки, музеи, концерты и экскурсии.

По её словам, на каникулах школьников не стоит заваливать уроками и заданиями, достаточно выделить один день для занятий с репетиторами.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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