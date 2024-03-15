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Штаб по наблюдению: терминалы на участках в Москве работают в штатном режиме

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Терминалы на избирательных участках в Москве работают в штатном режиме.

Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

«Наши наблюдатели сообщают: на избирательных участках граждане голосуют бумажным и цифровым бюллетенем. Многие — используя терминалы электронного голосования, терминалы работают штатно. Традиционной популярностью пользуется дистанционное голосование. На текущий час выборы проходят спокойно», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Государственной думы Вячеслав Володин проголосовали на выборах президента России.

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