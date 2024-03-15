На Чукотке более половины избирателей проголосовали к 15:00 первого дня выборов

Более половины зарегистрированных избирателей на Чукотке уже проголосовали к 15:00 первого дня выборов президента России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя избиркома региона.

«Предварительная явка на 15:00 (06:00 мск) составила 50,06%», — передаёт агентство.

Отмечается, что всего проголосовали 16 786 избирателей региона.

Ранее в Вооружённых силах России было завершено досрочное голосование на выборах президента.

Также глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации.