В Вооружённых Силах России завершено досрочное голосование на выборах президента, сообщило Министерство обороны.

Своё избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также несущие боевое дежурство в отдалённых географических точках.

Также проголосовали военные, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирии и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

Ранее в Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах президента России.