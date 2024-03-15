В Вооружённых Силах России завершено досрочное голосование на выборах президента
Своё избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, а также несущие боевое дежурство в отдалённых географических точках.
Также проголосовали военные, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирии и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.
Ранее в Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах президента России.