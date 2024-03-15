Вернувшиеся в Россию из Сирии 32 ребёнка госпитализированы в РДКБ Минздрава
Состояние детей оценивается как стабильное, рассказала «Известиям» директор медучреждения Елена Петряйкина.
«Среди госпитализированных 12 девочек и 20 мальчиков. Врачи уже провели первичный осмотр и назначили полное диагностическое обследование», — сказала собеседница.
Каждый ребёнок является гражданином России и находится под личной опекой детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, пишет газета.
Как стало известно 10 марта, очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию.