В Кемеровской области открыли новый «Кванториум»

В кемеровском Мариинске открылся детский технопарк «Кванториум».

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал мэра Александра Кривцова.

«В «Кванториуме» школьники и студенты научатся работать с беспилотниками, изучат основы топографии и геодезии, будут составлять карты с использованием съёмок с квадрокоптера. Также они будут заниматься в современной мастерской по деревообработке с лазерными и 3D-принтерами», — заявил Кривцов.

Все занятия организованы в игровой и интерактивной форме.

Ранее сообщалось, что в ХМАО направят 3 млрд рублей на ремонт школ.