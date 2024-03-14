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В Кемеровской области открыли новый «Кванториум»

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В кемеровском Мариинске открылся детский технопарк «Кванториум».
В Кемеровской области открыли новый «Кванториум»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал мэра Александра Кривцова.

«В «Кванториуме» школьники и студенты научатся работать с беспилотниками, изучат основы топографии и геодезии, будут составлять карты с использованием съёмок с квадрокоптера. Также они будут заниматься в современной мастерской по деревообработке с лазерными и 3D-принтерами», — заявил Кривцов.

Все занятия организованы в игровой и интерактивной форме.

Ранее сообщалось, что в ХМАО направят 3 млрд рублей на ремонт школ.

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