В Кемеровской области открыли новый «Кванториум»
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Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал мэра Александра Кривцова.
«В «Кванториуме» школьники и студенты научатся работать с беспилотниками, изучат основы топографии и геодезии, будут составлять карты с использованием съёмок с квадрокоптера. Также они будут заниматься в современной мастерской по деревообработке с лазерными и 3D-принтерами», — заявил Кривцов.
Все занятия организованы в игровой и интерактивной форме.
Ранее сообщалось, что в ХМАО направят 3 млрд рублей на ремонт школ.