В Удмуртии разработали новый проект по ремонту вузов

В Удмуртии разработали проект «Зачётный ремонт», в рамках которого планируется обновить вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Обращаюсь к активным студентам, к молодёжи. Собирайтесь вместе с преподавателями, вместе с главами районов и обсуждайте, что вам сделать в общежитии, техникуме, колледже. Программа позволяет до 2030 года существенно изменить ситуацию в этом вопросе», — заявил Бречалов.

Предложения можно присылать до 29 марта, итоги будут подведены к 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии направят допсредства на ремонт Дома культуры и молодёжного центра.