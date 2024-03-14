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В Удмуртии разработали новый проект по ремонту вузов

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В Удмуртии разработали проект «Зачётный ремонт», в рамках которого планируется обновить вузы и учреждения среднего профессионального образования.
В Удмуртии разработали новый проект по ремонту вузов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Обращаюсь к активным студентам, к молодёжи. Собирайтесь вместе с преподавателями, вместе с главами районов и обсуждайте, что вам сделать в общежитии, техникуме, колледже. Программа позволяет до 2030 года существенно изменить ситуацию в этом вопросе», — заявил Бречалов.

Предложения можно присылать до 29 марта, итоги будут подведены к 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии направят допсредства на ремонт Дома культуры и молодёжного центра.

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