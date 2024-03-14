В Удмуртии разработали новый проект по ремонту вузов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.
«Обращаюсь к активным студентам, к молодёжи. Собирайтесь вместе с преподавателями, вместе с главами районов и обсуждайте, что вам сделать в общежитии, техникуме, колледже. Программа позволяет до 2030 года существенно изменить ситуацию в этом вопросе», — заявил Бречалов.
Предложения можно присылать до 29 марта, итоги будут подведены к 1 мая.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии направят допсредства на ремонт Дома культуры и молодёжного центра.