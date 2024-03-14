Систему-112 в Калининградской области перевели на отечественное ПО

В Калининградской области модернизировали Систему-112. Её перевели на отечественное программное обеспечение.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Новая подсистема «КАМИ-ГИС» может искать людей на местности с помощью расширенного функционала карты. В Систему-112 добавлена информация об указателях в лесах.

Кроме того, в 2024 году планируется использовать функционал приёма и отправки смс для жителей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтируют 105 медучреждений в 2024 году.