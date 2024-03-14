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В Тюменской области задержали вымогавшего деньги криминального авторитета

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В Тюменской области задержали криминального авторитета, который вымогал деньги у местных бизнесменов.
В Тюменской области задержали вымогавшего деньги криминального авторитета
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Возбуждены два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области перед судом предстанут члены банды, ограбившей двух фермеров на сумму более 20 млн рублей.

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