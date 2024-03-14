В Тюменской области задержали вымогавшего деньги криминального авторитета
В Тюменской области задержали криминального авторитета, который вымогал деньги у местных бизнесменов.
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.
Возбуждены два уголовных дела.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области перед судом предстанут члены банды, ограбившей двух фермеров на сумму более 20 млн рублей.
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