В Тюменской области задержали вымогавшего деньги криминального авторитета

В Тюменской области задержали криминального авторитета, который вымогал деньги у местных бизнесменов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Возбуждены два уголовных дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области перед судом предстанут члены банды, ограбившей двух фермеров на сумму более 20 млн рублей.