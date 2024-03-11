RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области за разбойные нападения будут судить членов банды

Короткая ссылка
В Челябинской области перед судом предстанут члены банды, ограбившей двух фермеров на сумму более 20 млн рублей.

Двое ранее судимых мужчин обвиняются по двум статьям УК — «разбой» и «угон», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Первое нападение фигуранты совершили в феврале 2018 года. Они избили охранника Карталинского цеха ОАО «Челябвтормет», угнали его автомобиль, украв из весовой более 3 млн рублей.

Супруги-фермеры из посёлка Браиловский Кизильского района стали следующими жертвами злоумышленников. В 2019 году они ворвались в дом, избили и связали пару, после чего вынесли более 20 млн рублей наличными.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили о задержании пятерых бывших участников банды по подозрению в двух убийствах, совершённых в 1997 и 2000 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить