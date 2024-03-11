В Челябинской области за разбойные нападения будут судить членов банды

В Челябинской области перед судом предстанут члены банды, ограбившей двух фермеров на сумму более 20 млн рублей.

Двое ранее судимых мужчин обвиняются по двум статьям УК — «разбой» и «угон», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Первое нападение фигуранты совершили в феврале 2018 года. Они избили охранника Карталинского цеха ОАО «Челябвтормет», угнали его автомобиль, украв из весовой более 3 млн рублей.

Супруги-фермеры из посёлка Браиловский Кизильского района стали следующими жертвами злоумышленников. В 2019 году они ворвались в дом, избили и связали пару, после чего вынесли более 20 млн рублей наличными.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили о задержании пятерых бывших участников банды по подозрению в двух убийствах, совершённых в 1997 и 2000 годах.