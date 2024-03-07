В Петербурге задержали участников банды 1990-х годов за убийства
- globallookpress.com
Как уточняет ТАСС, речь идёт о членах группировки, которой руководил задержанный в конце февраля 61-летний Андрей Волов.
«Стражами порядка были задержаны пять участников группы 48—50 лет, причастных к убийству ещё одного 51-летнего криминального авторитета в августе 2000 года, а также девушки одного из убитых, личность которой не установлена», — отметили в ведомстве.
Всего, по имеющейся информации, в преступную банду, действовавшую в 1990-х годах, входило свыше двух десятков человек.
Ранее пресс-служба МВД Казахстана заявила о задержании сотрудниками правоохранительных органов гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве трёх человек в России.