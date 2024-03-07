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В Петербурге задержали участников банды 1990-х годов за убийства

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В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили о задержании пятерых бывших участников банды по подозрению в двух убийствах, совершённых в 1997 и 2000 годах.
В Петербурге задержали участников банды 1990-х годов за убийства
  • globallookpress.com

Как уточняет ТАСС, речь идёт о членах группировки, которой руководил задержанный в конце февраля 61-летний Андрей Волов.

«Стражами порядка были задержаны пять участников группы 48—50 лет, причастных к убийству ещё одного 51-летнего криминального авторитета в августе 2000 года, а также девушки одного из убитых, личность которой не установлена», — отметили в ведомстве.

Всего, по имеющейся информации, в преступную банду, действовавшую в 1990-х годах, входило свыше двух десятков человек.

Ранее пресс-служба МВД Казахстана заявила о задержании сотрудниками правоохранительных органов гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве трёх человек в России.

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