Путин рассказал о мечте Собчака при запуске строительства ВСМ Москва — Петербург

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Об этом рассказал на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Петербург президент Владимир Путин, который работал в петербургской администрации в 1990-е годы.

По видеосвязи Путин обратился к главе Сбера Герману Грефу.

«Герман Оскарович, мы ещё с вами, когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители: и Анатолий Александрович Собчак, и Алексей Алексеевич Большаков», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба.

Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на маршруте планируется 16 остановок, а четыре из них — на территории Москвы.