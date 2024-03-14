Путин рассказал о мечте Собчака при запуске строительства ВСМ Москва — Петербург
- РИА Новости
По видеосвязи Путин обратился к главе Сбера Герману Грефу.
«Герман Оскарович, мы ещё с вами, когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители: и Анатолий Александрович Собчак, и Алексей Алексеевич Большаков», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба.
Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на маршруте планируется 16 остановок, а четыре из них — на территории Москвы.