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Путин рассказал о мечте Собчака при запуске строительства ВСМ Москва — Петербург

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Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Об этом рассказал на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Петербург президент Владимир Путин, который работал в петербургской администрации в 1990-е годы.
Путин рассказал о мечте Собчака при запуске строительства ВСМ Москва — Петербург
  • РИА Новости

По видеосвязи Путин обратился к главе Сбера Герману Грефу.

«Герман Оскарович, мы ещё с вами, когда в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Собственно, не только мы, мечтали тогда наши руководители: и Анатолий Александрович Собчак, и Алексей Алексеевич Большаков», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба.

Путин призвал использовать российские технологии в строительстве ВСМ.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на маршруте планируется 16 остановок, а четыре из них — на территории Москвы.

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