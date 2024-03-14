Глава СВР Нарышкин: Россия знает цену миру и дорожит им, как никто другой

Россия знает цену миру, как никто другой, и дорожит миром так, как никакая другая страна, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в мартовском выпуске журнала «Разведчик».

«Россия — неотъемлемая часть мировой цивилизации, самобытная страна с тысячелетней историей. На Западе нас часто сравнивают с медведем: мол, очень большие и опасные. Это, конечно, далеко не так. Да, мы — большие. Но, как никто другой, мы хорошо знаем цену мира и потому, как никто другой, дорожим миром», — сказал директор СВР.

В колонке для журнала Нарышкин выразил мнение, что в неотступном следовании Конституции и состоит национальная идея страны.

«Хочу также напомнить, что Конституция — это «живой» документ, она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества и возникающими новыми вызовами», — сказал глава разведслужбы.

Как ранее подчеркнул Сергей Нарышкин, слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину ведут к развязыванию ядерной войны.